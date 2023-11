Incontro chiarificatore al Filadelfia tra Juric e alcuni tifosi dopo il gesto catturato dalle telecamere lunedì sera

Il gesto di Juric, piuttosto eloquente, dopo la partita vinta dal Torino col Sassuolo, ha fatto il giro del web. Pizzicato dalle telecamera di Dazn nel box in cui ha seguito la partita, il croato si è lasciato andare a quello che è stato un gesto liberatorio ma che per qualcuno avrebbe avuto invece un destinatario chiaro. Ed è il motivo per cui dopo l’allenamento di questa mattina una delegazione di tifosi della Maratona ha fatto “visita” al tecnico al Fila. Un modo per chiarirsi e per fugare ogni dubbio, l’occasione per ripartire dopo la contestazione alla squadra degli ultimi giorni e lo sciopero che ha visto protagonista proprio la Curva, assente dal settore centrale per 15 minuti.