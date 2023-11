Con il passaggio al 3-5-2, Juric ha eliminato i trequartisti dal proprio sistema di gioco: Seck e Karamoh ora devono conquistarlo

La partita vinta a Lecce nel 10° turno di campionato è stato fin qui il vero e proprio spartiacque della stagione del Torino. Dopo diversi risultati negativi, infatti, Juric ha deciso di abbandonare il classico sistema del 3-4-2-1 per rifarsi a uno più difensivo e, allo stesso tempo, più “pesante” in attacco. Il nuovo 3-5-2 ha ridato certezze alla squadra che, al di là dell’eliminazione in Coppa Italia dopo una sfida che ha visto i granata sprecare molto, ha ottenuto due vittorie convincenti in altrettante partite in Serie A. Tanti cambiamenti dal centrocampo in sù, con il tecnico che ha deciso di rinforzare la mediana con un uomo in più accanto ai classici due e di allontanare maggiormente gli attaccanti, anch’essi raddoppiati.

Seck e Karamoh, cosa ne sarà?

Spariti totalmente, invece, i trequartisti. Ma se Vlasic molto probabilmente verrà adattato a mezzala di inserimento e Radonjic invece potrà essere schierato nel ruolo di mezzapunta anche per far rifiatare spesso uno tra Zapata e Sanabria, quelli il cui presente è ignoto in questo momento sono Karamoh e Seck. Entrambi, che fino alla gara del Via del Mare avevano raccolto diversi minuti in campionato, non hanno infatti mai convinto davvero l’allenatore che a questo punto ha deciso di farli scendere nelle gerarchie. Le due partite di campionato, in questo senso, sono risultate molto significative. Sia a Lecce che contro il Sassuolo entrambi sono rimasti in panchina per tutti e 90 i minuti, nonostante il Toro abbia poi finito la gara con uno slot libero. La strada adesso è chiara: il francese e l’ex Spal dovranno lavorare duramente in allenamento e, eventualmente, sfruttare al massimo ogni singolo spezzone che verrà loro concesso. Un qualcosa che fin qui non è riuscita, come dimostrato dai numeri.