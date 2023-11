Juric nella conferenza stampa di presentazione di Monza-Torino ha parlato di cosa è mancato alla sua squadra negli ultimi mesi

In vista della partita contro il Monza Ivan Juric ha voluto anticipare la conferenza stampa di un giorno. Conferenza stampa dove, come sempre, il tecnico croato ha affrontato diversi temi, spaziando dall’incontro avuto mercoledì 8 novembre con alcuni rappresentanti della curva Maratona, a come cambia la difesa senza Ricardo Rodriguez e tanto altro ancora. Ma è doveroso sottolineare che Juric si è soffermato ad analizzare gli ultimi mesi, durante i quali il Toro ha registrato diversi alti e bassi. Queste le sue parole: “L’anno scorso eravamo convinti che mentalmente la squadra fosse a posto, che potevamo lavorare sui particolari trascurando le cose semplici, basilari, come quando si educano i figli a dire buongiorno o buonasera. Per una squadra di calcio vuole dire allenarsi forte, essere amici, essere una famiglia, ecc. Abbiamo perso un po’ queste cose ma da un mese a questa parte sto vedendo la squadra degli ultimi due anni, anche qualcosa in più”. Già alla vigilia della partita contro il Sassuolo Juric aveva parlato degli allenamenti e aveva detto che al Filadelfia non si spreca più tempo dietro alle sciocchezze. Sicuramente un buon segnale.

Si spera che la vittoria contro il Sassuolo rappresenti un punto di svolta

Niente più sciocchezze durante gli allenamenti e i primi risultati si sono visti nella sfida vinta contro il Sassuolo. Una partita che non era sicuramente facile, dove i granata sono riusciti a riscattarsi dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. In più Juric ha affermato che nei primi mesi di questa stagione si è perso il fatto di essere uniti, di essere tutti amici e legati come una famiglia e anche sotto questo punto di vista nella partita contro il Sassuolo e subito dopo si è visto un cambio di rotta. Basti pensare che Alessandro Buongiorno, uno dei leader all’interno dello spogliatoio granata, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram e come descrizione ha scritto: “Siamo una famiglia, unita, che vuole sempre il massimo e cerca serate così. Tre punti pesanti”. Anche questo è sinonimo di svolta per risolvere quello che non è andato negli scorsi mesi. Juric spera che il successo contro il Sassuolo possa rappresentare un inizio per mettere alle spalle gli aspetti negativi.

Toro, a Monza sarà un esame importante

A Monza si vedrà a che punto è il Toro nel suo percorso di crescita. Sicuramente contro i brianzoli non sarà una partita semplice. Il Monza per il momento è tra le squadre che stanno facendo meglio in questo campionato e fino ad oggi non ha ancora perso in casa. La squadra di Raffaele Palladino si trova nelle zone alte della classifica, per essere più precisi al nono posto, con 16 punti. Ma questo non spaventa Milinkovic-Savic e compagni che vogliono dimostrare di aver messo un punto su quello che non è andato nell’ultimo periodo e di essere uniti come un pugno.