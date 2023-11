Durante la conferenza pre Monza Juric ha annunciato che fin qui questo è il miglior Torino delle ultime 5 stagioni: i dati

Parola d’ordine: continuità. Quello che il Torino ha fatto vedere nelle ultime 2 giornate di campionato è un bel segnale per l’ambiente e in particolare una “mazzata” per tutti i detrattori. Juric lo ha voluto specificare nel corso della conferenza all’antivigilia della sfida contro il Monza, dopo aver avuto una consultazione con i tifosi granata nella giornata di mercoledì. “La situazione è paradossale, abbiamo più punti dello scorso anno allo stesso punto della stagione e anche rispetto alle ultime 5 annate, ma vedo gente non soddisfatta, tra cui io sono il primo”. Sembra effettivamente una dichiarazione basata sul nulla, ma facendo un passo indietro ed effettuando un confronto, l’allenatore ha ragione.

Toro, questo è il migliore avvio degli ultimi 5 anni

Dopo un inizio un po’ a rilento, la banda di Juric è riuscita a trovare per due volte due vittorie consecutive fondamentali: prima contro Genoa e Salernitana, ora contro Lecce e Sassuolo. Risultati che, associati ai tre pareggi, hanno permesso di conservare 15 punti, nonostante se ne siano persi poi altri per strada. Questa, intanto, è con certezza la miglior partenza dell’era Juric. Nelle due stagioni precedenti, infatti, il tecnico croato non è mai riuscito ad andare oltre i 14 punti, uno sotto il rendimento attuale. Il record negativo, invece, risale all’annata 2020/2021, quando in panchina sedeva Giampaolo. Con l’allenatore ex Milan sono arrivati addirittura solamente 6 punti in 11 giornate, frutto di una vittoria ai danni del Genoa e di tre pareggi arrivati contro Crotone, Sampdoria e Sassuolo. Nella stagione precedente aveva fatto un po’ meglio Mazzarri, arrivato all’11° turno con altrettanti punti e una media di un punto a partita, la quale non è bastata in seguito a evitargli l’esonero.

3 punti a Monza possono riaprire tutti i discorsi

È per questo motivo, quindi, che una vittoria contro il Monza di Palladino sarebbe di grande importanza per il Toro. I granata, infatti, si porterebbero a 18 punti in classifica e, considerando come le attuali dirette concorrenti siano impegnate in partite non affatto semplici (Lazio-Roma, Inter-Frosinone e Fiorentina-Bologna), sarebbe possibile effettuare un gran salto in avanti in classifica e passare la sosta di novembre con tanta serenità.