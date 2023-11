Alla vigilia della sfida tra Monza e Torino, il capitano dei brianzoli Pessina ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato anche di Juric

Vigilia di Monza-Torino, una sfida importante ma non decisiva per il prosieguo del campionato. I brianzoli si trovano in questo momento al 9° posto in classifica con un punto in più rispetto ai granata, motivo per cui una vittoria significherebbe moltissimo per i ragazzi di Juric. A due giorni dalla partita ha rilasciato un’intervista Matteo Pessina, capitano dei lombardi, che tra le altre cose ha anche parlato dell’allenatore croato.

Le parole di Pessina

“Il fatto che solo cinque giocatori abbiano segnato in questo inizio di stagione non è un problema, perché alla fine le partite le abbiamo vinte e ci sono ancora giocatori che si devono ambientare. Colombo potrà fare una grande carriera, si è messo subito a disposizione e ha tutte le caratteristiche giuste per fare bene. Obiettivi? Quello principale è conquistare la salvezza, che deve arrivare il prima possibile in modo da concentrarci su altro. Siamo messi bene in classifica, vogliamo tenere questa media. Sono contento di ritrovare Juric, non so se mi concederà il lusso di chiamarlo amico, mi ha aiutato tanto. Ci ritroviamo, sarà una bellissima partita”.