Schierato come difensore di emergenza, Tameze ha fin qui sorpreso tutti con grande prestazioni, ricevendo anche i complimenti di Juric

Nel calcio di oggi, con i ritmi elevati e i diversi problemi muscolari che coinvolgono tanti calciatori, avere in rosa giocatori duttili è un qualcosa di necessario. Lo sa bene Juric, che più volte in questa prima parte di stagione si è ritrovato in situazioni di emergenza in difesa a causa di infortuni, traumatici e non. Prima Djidji e Zima, poi Buongiorno e Schuurs, infine Rodriguez contro il Sassuolo. Tanti infortuni quanti sono i centrali della rosa, che hanno messo in difficoltà l’allenatore con le sue scelte. La prima idea in testa del mister è stata quella di abbassare Tameze, principalmente mediano, nella posizione di braccetto destro. Un ruolo totalmente inedito in cui, però, il centrocampista camerunense si è specchiato alla grande. Schierato in difesa nel derby e poi contro Inter e Sassuolo, al di là della brutta prestazione contro i nerazzurri l’ex Verona si è messo in mostra da difensore.

Complimenti anche da parte di Juric

E se gli applausi sono arrivati anche dall’allenatore, che solitamente non tende molto a sbilanciarsi sui singoli, allora qualcosa di buono è stato fatto davvero. Nella conferenza pre Monza, il croato ha affermato: “Tameze è fantastico, sta giocando bene anche in un ruolo non suo”, evidenziando come sia fin qui soddisfatto del suo adattamento. Non solo a livello difensivo, anche perché nella vittoria ai danni dei neroverdi allenati da Dionisi entrambi i gol sono arrivati su suoi assist. Il numero 61, infatti, più volte si è spinto fino all’attacco, a dimostrazione della sua resistenza e fisicità, oltre che ambivalenza in campo. Anche contro i lombardi, complice il problema subìto da capitan Rodriguez, toccherà a lui affiancare Buongiorno e uno tra Sazonov e Vojvoda in difesa. La fiducia, però, non manca affatto.