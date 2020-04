Longo: “Da piccolo volevo fare il benzinaio”. Tutte le curiosità sull’allenatore del Torino

Moreno Longo ha raccontato i suoi hobby e le sue passioni: “Il Gladiatore è il film preferito, Valentino Rossi lo sportivo che ammiro di più”

Un Moreno Longo come non lo conoscete: l’allenatore del Torino ha partecipato all’iniziativa lanciata dalla società granata e ha risposto a una serie di domande riguardanti i propri hobby, le passioni anche fuori dal mondo del pallone. Un modo per permettere anche ai tifosi di scoprire qualcosa in più sul tecnico granata. E così si scopre che il suo calciatore preferito è Lionel Messi, che alle serie TV preferisce i film, come Il Gladiatore.

Moreno Longo: le curiosità sull’allenatore

NOME: Moreno

COGNOME: Longo

FACEBOOK: Non ho un account Facebook

TWITTER: @morenolongo

INSTAGRAM: @morenolongo76

IL TUO PIU’ GRANDE PREGIO: Determinazione

IL TUO PRINCIPALE DIFETTO: Pignolo

QUALITA’ MIGLIORE DI UN UOMO: Onestà

QUALITA’ MIGLIORE DI UNA DONNA: Sincerità

QUALITA’ MIGLIORE DI UN CALCIATORE: Capacità cognitiva

QUALITA’ MIGLIORE DI UN ALLENATORE: Coerenza

CALCIATORE PREFERITO: Lionel Messi

PARTITA INDIMENTICABILE: Milan-Torino 1995 (esordio in A), Frosinone-Palermo (finale playoff B)

SPORT PREFERITO (CALCIO NON VALE): Padel

CAMPIONE DELLO SPORT PREFERITO: Valentino Rossi

MATERIA PREFERITA A SCUOLA: Italiano

MATERIA PIU’ ODIATA A SCUOLA: Matematica

DA PICCOLO VOLEVO DIVENTARE: Benzinaio

PERCHE’? Da piccolo ero colpito dal loro portafoglio gonfio, pieno di soldi

DA GRANDE VOGLIO: Continuare a fare l’allenatore

PAESE DOVE VIVERE: Italia

VACANZA PREFERITA: Sardegna

CITTA’ PREFERITA: Torino

ANIMALE PREFERITO: Cane

PIATTO PREFERITO: Cacio e pepe

BEVANDA PREFERITA: Buon vino rosso

LIBRO PREFERITO: Cercando Alaska

FILM PREFERITO: Il Gladiatore

ATTORE PREFERITO: Tom Hanks

ATTRICE PREFERITA: Angelina Jolie

SERIE TV PREFERITA: Non guardo le serie TV

MUSICA PREFERITA: Italiana

L’EROE DELLA MIA VITA: Mio padre

L’EROE NELLA STORIA: Giulio Cesare

GIOIA PIU’ GRANDE NELLA VITA: La nascita delle mie figlie

DELUSIONE PIU’ COCENTE NELLA VITA: Finire la carriera da calciatore per un infortunio