Longo, dopo aver raggiunto una storica promozione in B con l’Alessandria, è tornato a parlare della sua esperienza al Toro e di Belotti

Moreno Longo è intervenuto ai microfoni di CM.it TV, dopo essere riuscito nella storica impresa di riportate l’Alessandria in serie B dopo 46 anni dall’ultima volta. Il tecnico nato a Grugliasco, oltre a parlare dello storico successo ottenuto sulla panchina dei Grigi, è tornato a commentare la sua esperienza sulla panchina del Toro e del capitano granata Andrea Belotti. Longo riguardo alla promozione dell’Alessandria in serie B ha dichiarato: “Ci troviamo a celebrare una promozione incredibile per come è arrivata. La città aspettava questa promozione da 50 anni, e riportare i ‘Grigi’ in Serie B ha fatto felici tante generazioni: ho visto diversi 80enni piangere di gioia, perché pensavano di non rivedere più l’Alessandria in B”.

Longo e l’esperienza in granata

Moreno Longo poi sugli anni vissuti al Toro ha dichiarato: “I momenti migliori della mia carriera da tecnico? A parte naturalmente questa storica promozione, voglio sottolineare anche la vittoria dello Scudetto con la Primavera del Torino, perché riportare lo scudetto a Torino dopo 23 anni lo posso paragonare anche a questi due successi importanti. Tutte queste vittorie sono state contraddistinte da un percorso di duro lavoro, perseveranza e sacrificio. In tutti questi casi non eravamo i favoriti e abbiamo dovuto scalare le gerarchie. Quel Palermo era molto forte, e la stessa Lazio della Primavera era ricca di giocatori che ora calcano palcoscenici di Serie A e Serie B. Da quando siamo bambini facciamo tutto per vivere questi momenti, che sono eccezionali”.

Longo: “Belotti è un grande giocatore e un grande uomo”

Infine l’allenatore dell’Alessandria si è soffermato a parlare di Belotti attualmente impegnato con l’Italia a Euro 2020. Longo sul capitano del Toro e sul suo futuro ha dichiarato: “Belotti? Stiamo parlando di un grande giocatore e di un grande uomo. Faccio davvero fatica a vederlo con un’altra maglia e con un altro ambiente che non sia quello del Toro, perché ne rappresenta pienamente i valori. Capisco però anche il professionista, che magari vuole palcoscenici più importanti; sarà una scelta di stomaco.”