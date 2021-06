Il candidato sindaco di Torino Damilano ha parlato della possibilità di Ventura come assessore allo Sport, qualora venisse eletto

Il candidato sindaco di Torino Paolo Damilano intervenuto a Grp si è espresso sull’indiscrezione che filtra da qualche settimana, ovvero in caso di vittoria la possibile nomina di Gian Piero Ventura come assessore allo Sport. Damilano infatti ha dichiarato: “Conosco bene Ventura, come ho avuto modo di conoscere Mihajlovic e come conosco Massimiliano Allegri oltre a diversi giocatori di Toro e Juve”. Il rapporto tra Ventura e Damilano nasce negli anni in cui Ventura era l’allenatore del Toro e Valmora, marchio di proprietà della famiglia Damilano, sponsor della squadra.

Le parole di Damilano su Ventura

Damilano sull’ex allenatore del Toro e della Salernitana ha aggiunto: “Ventura ha una grande esperienza nel mondo dello sport, non è solo un allenatore ha anche fatto il corso che una volta si chiamava Isef, ed ha una grande passione nei confronti dello sport in generale. Ventura ha lavorato tanto con i giovani e con i ragazzi. Con lui ne ho già parlato. Se dovesse capitare l’occasione e se Ventura non stesse allenando, potrebbero esserci della situazioni e delle posizioni per una persona come lui all’interno di una macchina così importante come quella comunale, per poter dare il proprio contributo”.