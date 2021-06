Qualche voce, giocatori sul taccuino, ma per ora nessuna trattativa è davvero entrata nel vivo, a pochi giorni dall’inizio ufficiale del mercato

Il campionato è finito da quasi un mese e alla nuova stagione – che ripartirà ufficialmente con il raduno, con ogni probabilità datato 6 luglio – non manca poi così tanto. Voci e qualche indiscrezione, trattative che ancora non sono entrate nel vivo: il Torino dovrà operare una vera e propria rivoluzione, tagliare numericamente la rosa, accontentare chi deciderà di lasciare il granata e cedere, ancor prima di comprare. Il dt Vagnati, come ricordavamo su queste pagine, sarà stavolta chiamato ad operare meglio dello scorso anno: complice anche la pandemia e il breve tempo a disposizione tra una stagione e l’altra, la sessione estiva del mercato granata era stata piuttosto deludente, nelle entrate come nelle uscite. Piazzare giocatori, mettere insieme un tesoretto per finanziare il mercato sarà invece stavolta imprescindibile.

Messias ancora lontano

Nemmeno il giocatore, parliamo di Messias, per il quale il Toro sembrava essersi mosso per tempo è però ad oggi così vicino, tanto che nel frattempo le squadre che lo seguono sono raddoppiate e tra esse ci sono le solite big. A dire il vero una mossa c’è stata, che più che altro ha destato stupore e dato non poca preoccupazione ai tifosi. Parliamo del rinnovo di Milinkovic-Savic, che potrebbe essere la prima mossa di un ridimensionamento (almeno per quel ruolo) sul quale si aspetta però il parere di Juric. Il quale, dal canto suo, avrebbe il desiderio di trovare una squadra se non pronta un minimo formata, in tempo per il ritiro. Ad oggi pare impresa assai ardua.