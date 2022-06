Giuseppe Cairo ricopriva il ruolo di vice presidente del Torino, ci ha lasciato all’età di 90 anni

All’età di 90 anni ci ha lasciati Giuseppe Cairo, vice-presidente del Torino nonchè padre dell’attuale presidente Urbano Cairo. Legato al mondo del calcio sin dalla giovane età, ha cominciato da calciatore nell’Alessandria Calcio per poi spostarsi dietro la scrivania e lavorando in società. Da quando è diventato vice-presidente del Torino ha sempre seguito da vicino le partite della squadra granata sia in casa che in trasferta. La redazione di Toro.it si stringe attorno al presidente Urbano Cairo e alla sua famiglia.