L’ex giocatore granata Marino Lombardo è morto, stroncato da infarto: il cordoglio del Torino per il difensore dell’ultimo scudetto

Avrebbe compiuto 71 anni ad aprile: è morto Marino Lombardo, ex difensore del Torino dell’ultimo scudetto. Con la maglia granata aveva giocato otto stagioni, collezionando 92 presenze in Serie A. Lombardo è stato colto da infarto: sul proprio sito ufficiale il cordoglio della società granata. “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club – dirigenti, dipendenti, allenatori, calciatori, Settore giovanile – partecipano sentitamente al dolore della famiglia Lombardo per la scomparsa di Marino Lombardo, apprezzatissimo calciatore granata dal 1969 sino all’indimenticabile stagione dello scudetto, nel 1976”.