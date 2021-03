La decisione del giudice sportivo Gerardo Mastandrea su Lazio-Torino dovrebbe arrivare nella giornata di venerdì

Il Torino quest’oggi ha presentato un preannuncio di ricorso per far presente di aver agito per di forza maggiore, non presentandosi all’Olimpico per la partita contro la Lazio. L’Asl, infatti, aveva posto il gruppo squadra in isolamento fino alle 23.59 del 2 marzo, e questo rendeva impossibile alla squadra di Nicola il viaggio verso Roma. Venerdì dovrebbe uscire il consueto referto del Giudice Sportivo con le decisioni in merito a questo turno di campionato, dato che l’ultima partita della 25^ giornata si giocherà giovedì tra Parma e Inter con fischio d’inizio alle 20:45 e visto che la prima partita del turno successivo è in programma sabato alle ore 15, quando si affronteranno Spezia e Benevento.

Il precedente tra Juve e Napoli

A distanza di cinque mesi da Juve-Napoli il giudice sportivo dovrà di nuovo prendere una decisione in merito a un match che non si è disputato perché l’Asl ha bloccato la trasferta alla squadra ospite, in questo caso il Torino. Nel caso di Juve-Napoli il giudice sportivo si prese qualche giorno in più per prendere una decisione. Infatti la partita non si giocò il 4 ottobre ma il verdetto arrivò solo il 14 ottobre con il 3 a 0 a tavolino in favore della Juventus. Provvedimento poi ribaltato con la decisione, da parte del Collegio di garanzia, di dover disputare l’incontro. Forte di questo precedente il Toro rimane fiducioso e la pista più probabile sembra quella di una decisione da parte del Giudice Sportivo già venerdì. E la sconfitta a tavolino è tutt’altro che scontata.