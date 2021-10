Verso Napoli-Torino: Bremer domenica al Maradona si troverà di fronte Osimhen, l’attaccante più in forma del momento

Napoli-Torino si avvicina e per i granata di Juric si prospetta una sfida complicata. I partenopei sono infatti in vetta alla classifica a punteggio pieno, a differenza dei granata che hanno chiuso le prime sette giornate con la sconfitta nel derby. Tra le insidie maggiori che attendono Juric ed i suoi c’è Osimhen, attaccante classe ’98 approdato l’anno scorso tra gli azzurri. La vera esplosione del giovane nigeriano è però arrivata quest’anno sotto la guida di Spalletti. Juric ha però già pronto un asso nella manica per contenerlo, che porta il nome di Gleison Bremer.

Bremer vuole trovare conferme contro il Napoli

Tra i difensori più forti del momento, il brasiliano è diventato uno degli intoccabili del Toro. Abilissimo nei recuperi ma provvidenziale anche sul fronte offensivo, Bremer ha acquisito quelle malizie tipiche dei giocatori d’esperienza, riducendo al minimo gli errori. La sua capacità nel leggere la manovra avversaria in anticipo ha spesso fatto la differenza. Il tecnico croato gli ha infatti consegnato le chiavi della difesa, che senza di lui ha sofferto. Ad attenderlo domenica è però l’attaccante più in forma del momento. Si accende perciò il duello tra i due e solo il campo potrà dire chi avrà la meglio.

Osimhen è pronto a guidare i suoi contro il Torino

Dal canto suo Osimhen vanta già sei presenze e quattro reti tutte nelle ultime quattro. Ha saltato solamente il match contro il Genoa a causa di un’espulsione diretta arrivata contro il Venezia, che non ha fermato i suoi. Il nigeriano, a caccia di continuità, è pronto a sfruttare tutto il suo estro e la sua velocità per assicurare la vittoria al Napoli. Predilige il gioco verticale, lo stesso proposto da Spalletti, che gli ha permesso di ottenere il vero salto di qualità.