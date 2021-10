Juric torna a Napoli per la prima volta dopo aver impedito agli azzurri di accedere alla Champions nella scorsa stagione

Napoli-Torino, in programma per domenica alle 18.00, non è un match che passerà inosservato, soprattutto per Ivan Juric. Certi bocconi sono infatti difficili da mandare giù ed il tecnico è stato protagonista dell’ultimo che per i partenopei si è trasformato in un vero e proprio rospo. All’ultima giornata della scorsa stagione si sono infatti scontrati con il Verona dell’attuale tecnico granata in un match da dentro o fuori sul fronte Champions. L’epilogo è però stato infelice, lasciando aperta un ferita.

Juric, col Verona un pareggio che è costato la Champions al Napoli

Un periodo spento ha caratterizzato il finale di stagione degli scaligeri: l’ultima vittoria è arrivata alla ventinovesima giornata. Da quel momento solo cinque sconfitte e quattro pareggi, l’ultimo dei quali proprio contro il Napoli, che ha attirato sul tecnico le ire dei tifosi partenopei. Dopo il match sono emerse tante polemiche ed insinuazioni circa la presunta intenzione di Juric di aiutare la Juventus ad andare in Champions, cosa poi avvenuta.

Toro, Napoli a caccia dell’occhio per occhio

Queste cose si sa, ce le se lega al dito ed il Napoli scenderà quindi con una motivazione in più sul rettangolo verde domenica. Coltello tra i denti e caccia alla continuità potrebbero mettere in seria difficoltà il Torino, reduce dalla sconfitta nel derby, ma che sembrerebbe aver recuperato qualche pezzo del puzzle. Juric dovrà quindi essere bravo ad impedire l’avanzata avversaria interrompendone la scia positiva per ripartire al meglio dopo la pausa nazionali ed evitare che il Napoli restituisca il favore.