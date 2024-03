Curioso episodio negli ultimi minuti di Napoli-Torino: Okereke era pronto a entrare ma Juric ha cambiato idea

Nonostante la squalifica Ivan Juric è stato più che presente al Maradona di Napoli. Lo si è ben capito nei minuti finali del match, quando con lo scopo di difendere il risultato ha “ordinato” un cambio al suo vice, Matteo Paro. I granata hanno poi portato a casa un ottimo pareggio, nonostante i ripetuti attacchi degli azzurri e di Kvaratskhelia, apparso particolarmente ispirato verso la porta di Milinkovic-Savic. Juric ha seguito la gara dalla tribuna, ma è riuscito comunque a dare il suo apporto alla squadra.

Cosa è successo

Minuto 87′, il Napoli continua ad attaccare in cerca del gol del pareggio e il Toro soffre le azioni offensive degli azzurri. Ecco allora che Matteo Paro chiama Okereke per entrare in campo al posto di Zapata, reduce da una serie di falli con un cartellino giallo già sul groppone. Ma Juric cambia idea e dalla tribuna “ordina” un’altra sostituzione. Okereke si risiede e Paro chiama Vojvoda: entra il kosovaro per marcare a uomo Kvaratskhelia. Vojvoda lo ha infatti seguito in ogni zona del campo, senza badare a posizioni da mantenere o a particolari tatticismi.

La scelta di Vojvoda

Anche Juric dalla tribuna ha notato la pericolosità del georgiano, che più volte ha cercato la doppietta personale con conclusioni pericolosissime. Bravo è stato Milinkovic-Savic a negargli la gioia del secondo gol. Un siparietto che ormai si vede spesso sui campi da calcio quando gli allenatori sono costretti ad assistere alla gara dagli spalti. Anche le telecamere di DAZN hanno infatti immortalato i membri dello staff tecnico del Toro intenti a comunicare con il croato, particolarmente agitato per l’andamento della gara.