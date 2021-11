Mancini è in attesa che Belotti ritrovi la migliore forma fisica ma potrebbe già decidere di richiamare il Gallo in azzurro

Al termine della prossima giornata di campionato la Serie A si fermerà per dare spazio alle Nazionali e dal Torino, dopo il match contro lo Spezia in programma sabato 6 ottobre alle 15, partiranno diversi giocatori. È probabile, al momento, la chiamata da parte del CT azzurro Roberto Mancini per Andrea Belotti, che sta lavorando per ritrovare nel minor tempo possibile la migliore condizione fisica. Il Gallo è anche tornato al gol contro la Sampdoria. Per il momento il capitano granata è concentrato sulla prossima sfida con il Toro ma spera che, dopo aver affrontato la squadra guidata da Thiago Motta, possa tornare a indossare la maglia azzurra con la quale la scorsa estate ha vinto l’Europeo. Belotti vuole dare una mano all’Italia che nella strada verso Qatar 2022 dovrà affrontare il 12 novembre la Svizzerra allo stadio Olimpico di Roma e il 15 novembre l’Irlanda del Nord. Due match che gli azzurri non potranno sbagliare, con o senza Belotti.

Juric prima della Samp diceva: “Belotti non credo andrà in Nazionale”

La chiamata di Mancini per Belotti era in dubbio, fino a qualche giorno fa. A mettere un altro grande punto interrogativo sulla possibile convocazione del Gallo in azzurro era stato Ivan Juric che, prima del match contro la Sampdoria, aveva dichiarato: “Belotti andrà in Nazionale? Non credo. Mi viene voglia di proteggerlo, va a mille e ci ha dato segnali positivi. Adesso tutti si aspettano che lui torni e voli, voglio che lavori con serenità. Entrerà nel massimo della sua forma dopo un periodo”. Quindi, secondo le speranze del tecnico croato, Belotti non verrà convocato dall’Italia ma Mancini ci sta invece pesando seriamente. Prima però, come già anticipato, c’è da concentrarsi sulla partita contro lo Spezia. Match nel quale i granata vorranno dare continuità alla buona prestazione e alla vittoria casalinga rimediata contro la Sampdoria.