Prima Pjaca, Praet e Verdi, adesso anche Brekalo: il Torino è sempre in emergenza sulla trequarti. E Juric non trova continuità

Tra una distrazione e l’altra, il Torino è sempre in emergenza. Soprattutto sulla trequarti, là dove gli scatti e la brillantezza sono armi imprescindibili e dunque dove il fisico è sottoposto agli sforzi più stressanti. Ivan Juric ha perso anche Josip Brekalo, prima della Sampdoria: il croato si è fermato per un problema al polpaccio – distrazione del soleo – e tornerà solo dopo la sosta. Ma il 14 non è il primo dei trequartisti a fermarsi per un problema muscolare. Tutt’altro. Dall’infermeria sono già passati quasi tutti gli altri: Pjaca (che non recupererà per lo Spezia), Praet e anche Verdi.

L’elenco degli infortuni ai trequartisti

Praet è tornato a pieno regime solo da tre partite, dopo la distrazione – rieccola – al bicipite femorale che lo aveva tenuto fuori quasi un mese. Per Verdi l’infortunio era stato ancor più grave, visto che sempre al bicipite femorale il 24 si era procurato una lesione di primo grado. Tutto a posto adesso, ma intanto Juric lo ha perso per tutto il mese di ottobre o quasi, visto che è rientrato solo per la Sampdoria. E Pjaca? L’11, che è purtroppo avvezzo agli infortuni, è ancora ai box: prima si parlava di distrazione, dopo la Lazio, poi la diagnosi si è aggravata in lesione. E così rientrerà forse per l’Udinese, non prima.

Juric, trequarti mai al completo (e non è una bella notizia)

Fuori uno, fuori l’altro, rientra uno, rientra l’altro. Alla fine Juric non ha mai avuto la trequarti al completo. E ha dovuto scegliere chi mandare in campo quasi sempre per necessità. Tra i rimpianti del tecnico c’è quella partita contro il Sassuolo, a Reggio Emilia: lì alternò Praet con Linetty e Brekalo con Pjaca. Gli piacerebbe fare lo stesso in ogni sfida. Eppure, da allora, vive in perenne emergenza.