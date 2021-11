Pjaca starà fuori anche a La Spezia: così si candida Verdi – oltre a Linetty – per sostituire Brekalo. Il Torino sceglie il “gemello” di Praet

La cautela non è servita. Già prima della partita contro la Sampdoria, il polpaccio di Brekalo ha fatto crack. E dire che non sembrava nulla di grave, all’inizio. Poi gli esami hanno dato a Juric la brutta notizia: distrazione del soleo, contro lo Spezia non ci sarà. Al “Picco”, però, mancherà ancora Pjaca (ai box da fine settembre) – e anche Pobega, squalificato, giusto per non farsi mancare nulla -, a questo punto costringendo a chiedersi: sulla trequarti chi gioca? Al Filadelfia, il Torino è tornato ad allenarsi con quest’incertezza e una soluzione facile, che contro la Samp ha convinto. Senza il trequartista-attaccante, dentro – tutti assieme – i due trequartisti-centrocampisti che fino a pochi giorni fa erano stati alternativi l’uno all’altro. Tradotto, in campo sia Dennis Praet che Karol Linetty dall’inizio, poi ce la si gioca a partita in corso con i cambi.

Linetty + Praet, poi la staffetta: c’è una soluzione allo stop di Brekalo

La ricetta dovrebbe essere la stessa anche nella trasferta in Liguria, dove il Toro sfiderà lo Spezia di Thiago Motta. Linetty più Praet a supporto di uno tra Belotti e Sanabria. La certezza arriverà in settimana. Perché subito dietro al favorito per sostituire Brekalo – che è Karol, appunto – c’è Simone Verdi, che è tornato a disposizione proprio nella sfida contro il Doria, è entrato al posto del numero 77 e ha anche segnato, salvo poi vedersi annullare il gol per fuorigioco.

Verdi spera nell’effetto Juric

Verdi è finito agli ultimi posti delle gerarchie, anche per colpa di due infortuni che lo hanno tenuto fuori dai convocati per cinque partite su undici. Ma ora spera di avere una chance di rimettersi in carreggiata, sperando che i poteri di Juric facciano effetto anche su di lui dopo aver rigenerato, ad esempio, Djidji, Aina, Rodriguez e lo stesso Linetty. La strada più probabile, ad oggi, è che a La Spezia entri nella ripresa per dare il cambio al polacco. Una staffetta ben ridimensionata rispetto a quella tra Brekalo e Pjaca, impraticabile per i problemi fisici di entrambi.