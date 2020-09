Tornano Belotti, Sirigu e Linetty: i tre a disposizione di Giampaolo

Nazionale, ieri si è conclusa l’avventura dei granata: ultimi a giocare Belotti, Sirigu e Linetty, che da domani tornano a disposizione di Giampaolo

Si è conclusa l’avventura in Nazionale di altri granata nella giornata di ieri. Sono infatti scese in campo l’Italia di Sirigu e Belotti, e la Polonia di Linetty. Entrambe le formazioni hanno strappato una vittoria e ora tutti i calciatori sono pronti tornare nei rispettivi club. Le prossima gare di Nations League saranno infatti ad ottobre, nella prima pausa che caratterizzerà il campionato 2020-2021. I tre granata impegnati ieri torneranno quindi a disposizione di Giampaolo e domani si alleneranno con propri i compagni nel mini-ritiro di Biella.

Italia, panchina per Sirigu e Belotti

Nella partita di ieri dell’Italia contro l’Olanda, zero minuti sul cronometro per Salvatore Sirigu: il ct gli ha infatti preferito Donnarumma in entrambe le sfide, lasciandolo in panchina. Anche Belotti, che era partito titolare contro la Bosnia, non è sceso in campo contro l’Olanda. Gli Azzurri hanno comuque strappato una vittoria grazie alla rete di Barella, che ha permesso loro di posizionarsi in testa al girone, con 4 punti. Tra gli ultimi a giocare, i due gioielli granata possono ora tornare a pensare al Toro, che venerdì sfiderà la Primavera.

Polonia, Linetty in campo nei minuti finali

Diversa invece la situazione di Linetty: sembrava dovesse partire titolare in Bosnia-Polonia, invece è rimasto a guardare i compagni fino all’85’, quando è subentrato a Zielinski. Poco spazio anche per lui, assente contro l’Olanda, ma che ha comunque visto vincere i suoi: ieri sono andati a segno Glik, ex capitano del Torino attualmente al Benevento, e Grosicki. La Polonia ha conquistato così i suoi primi 3 punti, posizionandosi in seconda posizione a pari merito con i Paesi Bassi. Anche Linetty è ora pronto a tornare da Giampaolo.