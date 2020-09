Il Torino ritrova i tifosi dopo quasi 7 mesi

L’amichevole contro la Primavera in programma venerdì a Biella sarà la prima partita del Torino aperta al pubblico dopo quasi 7 mesi

Napoli-Torino, 29 febbraio 2020: questa l’ultima gara giocata all’insegna della normalità per i granata. Cori, canti, grida, bandiere al vento, striscioni, esultanze. Il calore del pubblico pronto ad incitare i suoi ed a sostenerli per 90 minuti senza sosta. Lo stadio che esplode al gol. La corsa sotto la curva al termine della partita. Tutto questo è mancato negli scorsi mesi, con i club costretti a giocare a porte chiuse. Spalti vuoti ed un silenzio surreale hanno avvolto ogni match da dopo il lockdown, privando il Toro di una parte importante di sè: il popolo granata. Da sempre i tifosi sono il cuore pulsante del club, il 12° uomo in campo che diventa il motore in grado di trainare la squadra alla vittoria. Venerdì però, le cose cambiano: si concretizzrà un altro passo in avanti verso il ritorno alla normalità.

Torino-Primavera: amichevole aperta a 1000 tifosi

L’amichevole contro la Primavera sarà infatti la prima partita dopo sette lunghi mesi a riaccogliere il pubblico granata. Si deve andare ancora oltre se si pensa all’ultima partita in casa giocata davanti ai tifosi del Toro: il match contro la Sampdoria, dell’8 febbraio è stato infatti l’ultimo al Grande Torino con gli spalti pieni. Ora è arrivato il momento di tornare. I posti, a causa delle restrizioni per il coronavirus saranno limitati: il Toro mette a disposizione 1000 tagliandi, nel rispetto delle norme vigenti, al costo di 10 euro ciascuno. La sfida è in programma per venerdì 11 settembre alle ore 16.00, presso lo stadio Pozzo-La Marmora. Si può finalmente tornare a respirare il calcio, senza doverlo guardare dallo schermo di una tv.