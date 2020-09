Giampaolo ha deciso: come cambiano le gerarchie in difesa

In un anno Bremer è diventato imprescindibile: Giampaolo punta su di lui al fianco di Nkoulou e aspetta Lyanco. Da risolvere il nodo Izzo

Una difesa all’insegna di Bremer. In un anno, dopo una stagione stentata e una partenza in ombra nello scorso campionato , il difensore è riuscito prima a ritagliarsi uno spazietto con Mazzarri per poi esplodere in maniera definitiva con Longo. E da quel momento è diventato imprescindibile. Certo gli errori non sono spariti dall’oggi al domani: il brasiliano ha lavorato sodo e nonostante qualche imperfezione ha dimostrato una crescita netta e costante. Il cambio di tecnico, poi, lungi dal mettere tutto in discussione sembra averlo confermato ulteriormente. Almeno per ora.

Il brasiliano è in cima alle gerarchie di Giampaolo

Se infatti qualcuno pensava che l’arrivo di Giampaolo, per giocatori come Bremer, potesse segnare un punto di rottura o comunque una riconsiderazione dei ruoli ricoperti la scorsa stagione, per Bremer non è stato così. In cima alle gerarchie del tecnico, infatti, continua ad esserci proprio il Brasiliano che, dopo aver stra-convinto Longo sembra essere riuscito a strappare anche la fiducia del ex tecnico rossonero.

In queste prime uscite, infatti, al fianco di Nkoulou c’è sempre stato lui. In barba a chi voleva e chiedeva una rivoluzione del reparto difensivo. E proprio questa, al netto di clamorosi ribaltoni di mercato, potrebbe essere la coppia titolare in vista della Serie A che sta per partire. Al netto, ovviamente, della conferma di Nkoulou che se sembra poter restare deve però ancora firmare il rinnovo del contratto.

Giampaolo, i dubbi riguardano Lyanco e Izzo

Dunque, la coppia di centrali sembra disegnata. L’unico dubbio per Bremer riguarda l’eventuale rientro di Lyanco. Al netto di un’eventuale addio, infatti, il brasiliano tornerà certamente con l’obiettivo di “soffiare” il posto al compagni di reparto. Dopo l’operazione del mese scorso, infatti, Lyanco sta puntando ad accelerare i ritmi per farsi trovare pronto ai nastri di partenza del campionato e contenderà proprio a Bremer il posto da titolare.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda Izzo. Il difensore, come noto, resta ancora con le valigie pronte sotto il letto (Raiola continua a lavorare per la cessione) ma anche in caso di permanenza Giampaolo sembra orientato verso scelte diverse. Nelle precedenti amichevoli, infatti, il tecnico ha sempre schierato il difensore come terzino mandando un segnale inequivocabile: anche in caso di permanenza, Bremer non dovrebbe rischiare il posto. Tutto, però, dipenderà ancora dal mercato e dai responsi che darà il campo.