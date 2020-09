Toro, cambia l’amichevole di Biella: l’avversario sarà la Primavera di Cottafava

Cambia l’avversario del Toro per l’amichevole in programma il prossimo 11 settembre a Biella: si giocherà contro la Primavera granata

Toro contro Toro: sarà questa l’amichevole dell’11 settembre prossimo a Biella. Con un comunicato ufficiale sul proprio sito internet, infatti, la società granata ha reso noto che non sarà più il Como ad affrontare i granata nel ritiro biellese (dal 9 all’11 settembre) come precedentemente anticipato. Al contrario davanti alla formazione di Giampaolo ci saranno i giovani della Primaera granata allenata da Marcello Cottafava. Insomma, il Torinoo dei grandi contro quello dei più giovani: l’occasione per vedere all’opera non solo Belotti e compagni, sempre più vicini all’esordio in Serie A, ma anche i ragazzi di Cottafava. La sfida, come da programma, è prevista per le ore 16 allo stadio La Marmora-Pozzo.