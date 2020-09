Toro, allarme Vojvoda: infortunio col Kosovo

Nel corso della sfida tra il Kosovo e la Grecia, Vojvoda si è infortunato e ha dovuto lasciare il campo ad inizio ripresa: condizioni da valutare

Le condizioni saranno valutate dallo staff medico e al momento ci sono poche certezze, però quello che si sa è che il terzino granata da poco meno di due settimane, Vojvoda, si è infortunato nel corso della sfida tra la sua Nazionale, il Kosovo, e la Grecia. Schierato titolare, l’esterno è rimasto in campo 58 minuti prima di essere sostituito proprio per infortunio. Sono attese novità nelle prossime ore per l’esterno: sarebbe un’altra tegola per Giampaolo dopo il problema fisico di Ansaldi.