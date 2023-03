Granata in Nazionale / 5-0 per i rossocrociati. Match in equilibrio per il Kosovo contro Israele. La Croazia spreca nel finale

Proseguono gli impegni dei graanta in Nazionale. Una serata di sabato piuttosto ricca, con tre dei 14 convocati in campo per rappresentare il proprio Paese. Ad aprire le danze ci ha pensato Mergim Vojvoda con il suo Kosovo, impegnato a Tel Aviv per la sfida contro Israele. Un match equilibrato sia sulla carta che nel risultato per le due squadre. Entrambe in crescita, hanno tentato di dire la loro, chiusendo con un 1-1 grazie alla rete di Dor Peretz e all’autogol di Eli Dasa. Vojvoda è rimasto in campo per quasi l’intera durata del match (88 minuti), per poi lasciare spazio a Hadergjonaj.

Rodriguez, Svizzera dominante grazie al suo zampino

È andata diversamente invece per Ricardo Rodriguez e la sua Svizzera, certezze a livello europeo. Contro la Bielorussia non si sono infatti risparmiati neanche un po’, dando sfogo a tutta la propria potenza di fuoco e portado a casa un roboante 5-0 (tripletta di Steffen e gol di Xhaka e Amdouni). Il difensore granata, che ha indossato la fascia da capitano, ha giocato tutta la partita fornendo l’assist per il 3-0 e contribuendo alle prime due reti.

Vlasic, che spreco nel finale per la Croazia!

A chiudere il cerchio, Nikola Vlasic, ultimo a scendere in campo con la sua Croazia contro il Galles. Come da pronostico, la sfida si prospetta più difficile di quanto sembri. Ad aprire le danze proprio gli Scaccati, che grazie alla rete di Kramaric al 28′, trascorrono gran parte del match in vantaggio. La beffa però non manca, anzi, arriva in un momento che la rende difficile da recuperare. Broadhead regola infatti i conti al 93′, chiudendo la sfida. Poco spazio per Vlasic, che entra solo al 76′ al posto dell’autore de gol.