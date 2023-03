Questa sera l’Italia in campo a Malta contro la Nazionale di casa: nella lista dei convocati del ct Mancini escluso ancora Buongiorno

Questa sera alle ore 20:45 allo Stadio Ta’Qai National di Malta va in scena Malta-Italia, seconda gara valida per le qualificazioni a Euro 2024 che arriva dopo la sconfitta degli Azzurri contro l’Inghilterra. Qualche cambio per il ct Roberto Mancini sul fronte convocati: restano out Pafundi e Buongiorno, a cui si aggiungono Barella e Pellegrini L. mentre si aggiungono Frattesi, Carnesecchi e Grifo. Segue l’elenco dei convocati.

Malta-Italia: i convocati

Portieri: Donnarumma, Meret, Carnesecchi

Difensori: Di Lorenzo, Toloi, Spinazzola, Darmian, Emerson Palmieri, Scalvini, Acerbi, Romagnoli.

Centrocampisti: Verratti, Jorginho, Pessina, Cristante, Frattesi, Tonali.

Attaccanti: Grifo, Scamacca, Gnonto, Berardi, Politano, Retegui.