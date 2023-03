Simone Verdi, il mancato approdo a Salerno e la permanenza all’Hellas Verona: una stagione non delle migliori

In questa sosta, in mancanza di calcio giocato, è bene analizzare il rendimento dei giocatori sotto contratto con il Torino, anche quelli non presenti nella rosa di Ivan Juric per la stagione in corso. Uno di questi è Simone Verdi, trequartista del Verona con un curioso caso alle spalle. Il 31 gennaio di quest’anno, infatti, era già fatta per il ritorno del classe ’92 alla Salernitana, squadra con cui lo scorso anno ha realizzato una salvezza “pazza”. Era tutto fatto, a tal punto che il Verona aveva sciolto il contratto di prestito con i granata. Un problema tecnico del sito della Lega, però, ha impedito che il nuovo contratto da giocatore della Salernitana venisse depositato in tempo, e dunque il calciatore ha visto andare in frantumi il suo sogno di tornare in Campania, rimanendo di fatto tra le fila dei gialloblù.

L’avventura al Verona

Verdi, al Verona, non sta sicuramente vivendo la sua miglior stagione in carriera. Sono infatti molto lontani ormai i tempi di Bologna, in cui l’ormai 30enne era leader tecnico e spirituale della rosa dei felsinei. Quest’anno, infatti, l’ex granata ha giocato solamente in 14 occasioni, di cui solo nel 26% dei casi da titolare. Troppo poco per un giocatore del suo calibro, dotato di grande tecnica e, soprattutto, molto abile con entrambi i piedi. Doti che hanno imparato ad apprezzare a Salerno, dove lo stesso Verdi ha contribuito a realizzare una salvezza che sembrava impossibile. I numeri realizzativi di questa stagione, invece, parlano chiaro.

Solo due gol in stagione

Solamente due gol in Serie A per il fantasista: uno contro lo Spezia in una partita persa dal Verona, l’altro nel penultimo turno di campionato, nel pareggio contro il Monza. Adesso Verdi è ai box per un problema fisico, ma potrebbe rientrare in vista della ripresa. Il rendimento, comunque, continua a non essere all’altezza, e dunque chissà che non possa tornare a Torino a fine stagione.