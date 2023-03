Il centrocampista lituano, dopo essere sceso in campo titolare contro il Milan, ha giocato solo pochi minuti contro la Cremonese

Il Toro di Ivan Juric, anche se sprovvisto di ben 14 giocatori che hanno risposto alle convocazioni delle loro rispettive nazionali, ha già iniziato a mettere a fuoco l’impegno che dovrà affrontare dopo la sosta per le nazionali e cioè la partita contro il Sassuolo. Match nel quale Rodriguez e compagni cercheranno di rialzare la testa dopo la pesante sconfitta casalinga rimediata contro il Napoli capolista. Tra i granata che sono in giro per il mondo c’è anche Gvidas Gineitis che, dopo essere sceso in campo tra gli undici titolari nel match contro il Milan a San Siro che si è disputato lo scorso 10 febbraio, ha raccolto solo una manciata di secondi nella sfida contro la Cremonese, entrando nel finale di partita al posto di Ivan Ilic. Poi è sparito un po’ dai radar di Juric e così ha collezionato solo una lunga serie di panchine. E pensare che nella sfida contro i rossoneri, nel suo debutto in Serie A, il numero 66 granata aveva raccolto una prestazione che sicuramente arrivava alla sufficienza e dove l’emozione della prima partita da titolare aveva avuto il suo peso. Mentre contro la Cremonese Gineitis ha avuto troppo poco tempo a disposizione per lasciare il segno sulla partita.

La concorrenza di Ilic spaventa un po’, ma il rinnovo di contratto fa ben sperare per il futuro

Certo è che l’arrivo di Ilic al Toro durante l’ultima sessione di calciomercato invernale non agevola il lavoro del centrocampista lituano nel trovare spazio in campo. Anche perché il centrocampista ex Hellas Verona è un pupillo di Juric e, come molti ben sanno, è stato proprio il tecnico croato a gennaio a insistere affinché Ilic lo raggiungesse all’ombra della Mole. Gineitis però non si darà di certo per vinto e già dal ritorno dagli impegni con la sua Lituania cercherà in tutti i modi di convincere Juric a concedergli spazio nel match contro la squadra allenata da Alessio Dionisi. Comunque il Toro per il futuro punta molto sul numero 66 granata e la dimostrazione è il rinnovo di contratto arrivato giovedì 2 marzo. Anche perché le qualità del centrocampista classe 2004 sono assolutamente fuori discussione.