L’attaccante senegalese sembrava lanciatissimo a gennaio, poi con il rientro di Sanabria ha avuto sempre meno spazio

Nella rosa del Torino, ci sono molti giocatori che hanno fatto bene a tratti. Uno di questi è l’attaccante senegalese Demba Seck, alla sua seconda stagione in granata. Con Sanabria e Pellegri infortunati a gennaio, Juric aveva dovuto impiegarlo come punta centrale in alcune partite. Dopo il rientro di Sanabria però, che sta vivendo un 2023 da sogno, il numero 23 è tornato a giocare pochi minuti, spesso nel finale di partita. Così diventa difficile essere incisivi e un giovane come lui avrebbe bisogno di giocare con continuità. Il Toro lo ha prelevato dalla Spal nel gennaio 2022, pagandolo ben 3,5 milioni di euro.

L’illusione contro la Fiorentina

Demba Seck aveva già giocato da punta centrale, in casa contro il Sassuolo, in una partita fallimentare. La svolta però è arrivata il 21 gennaio contro la Fiorentina in campionato. Al Franchi il classe 2001 ha giocato 81 minuti ad un livello altissimo, disputando una gara perfetta: un gol annullato e una traversa nel primo tempo hanno coronato la prestazione. A Empoli è stato riconfermato titolare, ma non ha fatto bene ed è stato sotituito all’intervallo. Da lì in poi Antonio Sanabria si è imposto a suon di gol e prestazioni, facendo svivolare Seck in panchina. Contro Milan, Lecce e Fiorentina (Coppa Italia) è rimasto in panchina, mentre ha giocato pochi minuti contro Udinese (3), Cremonese (1), Juventus (14), Bologna (4) e Napoli (5). In totale meno di mezz’ora di gioco in due mesi di campionato. Finalmente sembrava esploso, ma poi è tornato tutto come prima. Per lui in totale 17 presenze tra campionato e Coppa Italia, senza gol, assist e cartellini.