Andrea Belotti e l’Italia non andranno al prossimo Mondiale. Delusione anche per David Zima, eliminato dalla Svezia

Quella del 24 marzo 2022 sarà una serata che David Zima e Andrea Belotti non dimenticheranno facilmente per la grande, o meglio, grandissima delusione che hanno provato dato che le loro Nazionali non andranno a Qatar 2022. Ma se Zima nel match contro la Svezia è stato tra i protagonisti della partita, Belotti nella partita tra la sua Italia e la Macedonia del Nord non ha potuto dare il suo contributo ai compagni perché il CT azzurro Roberto Mancini aveva deciso di non convocarlo e di mandarlo in tribuna insieme a Gianluca Scamacca e Nicolò Zaniolo. Una doccia gelida per il Gallo che aveva già vissuto sulla sua pelle, entrando nei minuti finali, la serata nella quale l’Italia era stata eliminata dalla Svezia e non era andata ai Mondiali di Russia 2018. L’Italia dunque, per la seconda volta di fila, non andrà al Mondiale. Una scottatura troppo grande per Belotti che con gli Azzurri la scorsa estate si era laureato campione d’Europa, regalandosi e regalando una gioia immensa a tutta l’Italia. Dopo la partita contro la Turchia Belotti dovrà tornare a pensare al Toro e a come cercare di far rialzare la testa al club granata che sta attraversando un periodo negativo.

Zima: la prestazione rimediata contro la Svezia

Anche la Repubblica Ceca di David Zima non parteciperà ai prossimi Mondiali. Per la Nazionale del difensore granata è stata fatale la sconfitta rimediata contro la Svezia per 1-0 con la rete di Robin Quaison arrivata nei tempi supplementari, per essere più precisi al 110’ minuto. Zima nel match contro la Svezia è sceso in campo tra gli undici titolari nel ruolo di braccetto di destra nel 3-2-4-1 proposto dal CT della Repubblica Ceca Jaroslav Silhavy. Nonostante l’eliminazione dai prossimi Mondiali, e nonostante il cartellino giallo rimediato al 71’ minuto a seguito di un duro intervento, Zima contro la Svezia ha rimediato una buona prestazione vincendo molte volte il duello con il giocatore ex Juventus Dejan Kulusevski. Dopo questa grande delusione per il numero 6 del Toro uno dei modi migliori per ritrovare il sorriso sarà fare bene in granata nel rush finale della stagione a partire dalla difficile partita contro la Salernitana, che ha bisogno di punti per provare a salvarsi.