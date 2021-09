Nazionali / Oggi alle 18.00 torna in campo Lukic con la Serbia nella sfida contro il Lussemburgo per la qualificazione ai Mondiali

Motori scaldati contro il Qatar per la Serbia di Lukic che, in questa pausa nazionali, tornerà in campo questa sera alle 18.00. Ad attenderla c’è infatti il Lussemburgo per la prima sfida valida per le qualificazioni al Mondiale 2022. Il numero 10 granata, reduce da un inizio di stagione con più bassi che alti in granata, è pronto a dire la sua con la maglia della sua Nazionale. Difficile però vederlo schierato titolare, data la numerosa concorrenza a centrocampo. Potrebbe perciò toccargli la stessa sorte avuta nella sfida del 1° settembre.

Serbia, contro il Lussemburgo la prima vera prova

Contro il Qatar, il tecnico della Serbia Stojkovic ha optato per far subentrare Lukic al ’56 quando la squadra era già sullo 0-3. Ad aprire le danze, ci ha pensato Vlahovic, in gol anche contro il Torino nella seconda giornata di campionato. Sono poi andati a segno Milenkovic e Jovic, con i conti che si sono chiusi definitivamente con un autogol avversario. Segnali positivi dalle prove effettuate contro il Qatar: ora è tempo di raccoglierne concretamente i frutti. Stasera il Lussemburgo per poi chiudere con l’Irlanda il 7 settembre.