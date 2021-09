Il Torino crede di aver fatto abbastanza per accontentare Juric sul mercato: ora si aspetta risultati. E il rapporto società-allenatore va riconsolidato

Un rapporto vero, lo ha definito Davide Vagnati in conferenza stampa. Di certo quello tra il direttore dell’area tecnica del Torino e Ivan Juric è un sodalizio senza filtri. Che nelle scorse settimane si è inevitabilmente crepato. L’allenatore si aspettava di avere gli acquisti funzionali al progetto ben prima di quanto non siano arrivati, ovvero all’ultimo giorno del calciomercato e si sentiva tradito dalla società, che fino a quel momento non gli aveva garantito interventi in linea con la progettualità delineata al momento della firma. Poi qualcosa è cambiato, perché dopo gli sfoghi pubblici del tecnico sono arrivati tre giocatori in altrettanti ruoli chiave (Zima, Praet e Brekalo): le acque si sono fatte più calme e al Filadelfia Juric sta già lavorando per inserire i nuovi il prima possibile.

“Alle parole devono seguire i fatti”

Certo è che le frizioni di ieri non sono finite oggi in una nuvola di zucchero. Il rapporto di fiducia tra l’allenatore e il club andrà ricostruito pezzo dopo pezzo. Davanti alla stampa Vagnati – che è ben più diplomatico di Ivan – ha parlato così: “Il mister è una persona molto intelligente, molto umile. Sa benissimo che alle parole devono seguire i fatti in campo”.

Torino e Juric: il rapporto è da riconsolidare

La società ha insomma assorbito senza reagire gli sfoghi di Juric, ma ora sente di aver fatto abbastanza per accontentarlo. E si aspetta risultati. A questi è appeso il futuro del Toro: “Non ci possiamo permettere di fare una stagione come le ultime due, le cose o cambiano o cambiano. Lo abbiamo dimostrato anche con gli sforzi fatti nel mercato”, ha detto giovedì il dt. E dichiarazioni simili sono anche arrivate dal presidente Cairo: i toni di Juric, il patron li ha accettati, ma ora è convinto di aver consegnato al tecnico i rinforzi giusti. Ora non c’è altra via se non quella del campo: ma per raggiungere i risultati servirà anche dimenticare le vecchie frizioni.