Tutto dipende dai risultati: con una nuova stagione di sofferenza, Belotti potrebbe andare via a zero dal Torino. Cairo, Vagnati e Juric devono dargli garanzie

Tutto è rimandato, per ora. Andrea Belotti aspetta di vedere se attorno a lui c’è un progetto, prima di scegliere se rinnovare il suo contratto con il Torino, in scadenza nel 2022. D’altronde il Gallo arriva da due stagioni nelle quali è stato il solingo baluardo di un’armata Brancaleone: ora che può scegliere se legare al club granata il suo futuro o andare altrove gli son sorti dubbi leciti. E il capitano non li risolverà presto. Vuole rendersi conto, vivendolo giorno per giorno dall’interno, se il club ha aggiunto valore, nell’ultima estate. E di conseguenza se arriveranno risultati soddisfacenti.

“Belotti tiene al Torino”

Solo dopo aver saggiato tutto questo, Belotti prenderà una decisione. Due le strade: andare via a zero tra un anno o prolungare. Una bella incognita, per la società. Anche se il direttore dell’area tecnica, Vagnati, non fa drammi: “Belotti è una persona che tiene molto a Torino. Io penso che i risultati di tutti saranno determinati per il suo futuro, siamo sereni perché lui è un grande professionista che tiene al suo futuro e a quello del Torino. Non ci sono isterismi perché il calcio è cambiato, sempre più spesso i giocatori andranno vicini alla scadenza del contratto”. Per rinnovarlo, questo contratto, al Toro serve però un cambio di passo. Il Gallo vuole garanzie: tutto il club – dal presidente Cairo fino a Juric – dovrà dargliele nei prossimi mesi.