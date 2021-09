Nazionali / La Coppa d’Africa attende Aina e Singo ad inizio 2022. Juric al lavoro con i sostituti Ansaldi e Vojvoda per non restare scoperto

Giusto il tempo di cominciare a carburare per le squadre di Serie A che, dopo le prime due giornate sono state stoppate a causa della pausa Nazionali. Nel mirino, la qualificazione al Mondiale 2022, che vede protagonista anche l’Italia campionessa d’Europa. Sono numerosi i Paesi intenzionati a strappare un pass e tra questi figurano anche la Nigeria di Ola Aina e la Costa d’Avorio di Singo. Oltre alle gare consuete però, ad attendere i due granata c’è anche la Coppa d’Africa, che potrebbe tenerli lontani dalla Serie A per un periodo più lungo del previsto.

Nazionali, Costa d’Avorio e Nigeria a caccia della qualificazione al Mondiale

La Nazionale nigeriana, inserita nel girone C, è reduce dalla vittoria per 2-0 contro la Liberia, arrivata grazie alla doppietta di Kelechi Iheanacho. Ora nel mirino c’è Capo Verde, nel match in programma per il 7 settembre alle ore 18.00. La Costa d’Avorio invece, nel gruppo D, ha chiuso a reti inviolate la sfida contro il Mozambico e proverà a riscattarsi contro il Camerun il 6 settembre alle 21.00. Il primo step sta quindi prendendo forma e proseguirà tra ottobre, novembre e gennaio.

Juric al lavoro con Ansaldi e Vojvoda per non farsi cogliere impreparato

La vera tegola per Juric arriverà però proprio ad inizio 2022, dal 9 gennaio al 6 febbraio, quando sia Aina che Singo in caso di convocazione, saranno chiamati ad assentarsi per quasi un mese a causa della Coppa d’Africa. Sarà perciò una situazione risicata sul fronte esterni per i granata, che si dovranno affidare alle attuali “riserve” Ansaldi e Vojvoda. Il tecnico vuole giocare d’anticipo e sta quindi cercando di non lasciarli indietro per averli pronti in tempo ed evitare un’emergenza. Dovrà lavorare molto anche con loro con tempi ristretti.