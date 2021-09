Juric approfitta della sosta per le Nazionali per lavorare sui nuovi acquisti Zima e Brekalo: obiettivo è che siano pronti subito

Il calciomercato del Toro è terminato con 3 colpi arrivati nelle ultime 72 ore, prima del gong finale. Juric durante la questa pausa sta già lavorando con due dei tre nuovi acquisti, ovvero Zima e Brekalo. Per avere a disposizione anche Praet l’ex tecnico dell’Hellas Verona dovrà attendere ancora un po’. Infatti, il centrocampista belga dopo aver svolto le visite mediche e firmato il nuovo contratto con il Torino ha raggiunto la sua Nazionale per giocare le tre sfide valide per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. Intanto Juric spera di poter velocizzare il processo di integrazione di Zima e Brekalo, così da averli già a disposizione per la sfida del 12 settembre quando il Toro affronterà la Salernitana, in cerca dei primi 3 punti della stagione.

Zima: niente convocazione in Nazionale per il Toro

A differenza di Brekalo che non è stato convocato dalla sua Nazionale, ovvero la Croazia, Zima aveva ricevuto la chiamata dalla Repubblica Ceca che ha poi concesso al giocatore di non rispondere alla convocazione in Nazionale per poter completare il suo trasferimento all’ombra della Mole. Sorride dunque Juric che così può già osservare attentamente Zima e iniziare a lavorare su di lui. Il giocatore classe 2000,ex Slavia Praga, è un rinforzo fondamentale per la difesa granata che contro la Fiorentina aveva dimostrato diverse lacune. Durante i prossimi allenamenti il tecnico croato continuerà a prestare molta attenzione a Zima e a Brekalo che potranno dare una grossa mano al Toro che ha iniziato molto male la nuova stagione.