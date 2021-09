Senza prime punte, Juric ha lavorato soprattutto con i trequartisti: al Filadelfia ha provato assieme Brekalo e Pjaca. Pronti per Torino-Salernitana?

Due nuovi alle spalle di una punta “vecchia”. Ivan Juric può studiare il suo Torino al Filadelfia, nella sosta per le nazionali, anche se deve fare i conti con le tante assenze, tra convocazioni e infortuni. I tre attaccanti di ruolo, ad esempio, sono tutti indisponibili: Sanabria è in trasferta col Paraguay, Belotti e Zaza sono infortunati. Per fortuna il mercato ha portato un volto nuovo che fin dal primo giorno è stato a disposizione al Filadelfia. Josip Brekalo, infatti, è in gruppo e sta provando da trequartista. Negli allenamenti, il tecnico croato lo ha provato mettendolo sulla stessa linea di Marko Pjaca, come rifinitore nel 3-4-2-1.

Juric e le prove al Filadelfia

L’ex Wolfsburg si sta calando nella parte, buttandosi a capofitto nella nuova avventura. Considerata anche l’assenza di Dennis Praet (impegnato col Belgio) e la poca efficacia di Simone Verdi, Brekalo potrebbe anche avere l’opportunità di dire subito la sua al rientro in campo, domenica prossima contro la Salernitana. Si vedrà, intanto sono una certezza le prove del Fila. Juric, nell’ultima settimana, ha messo subito dentro il nuovo arrivato e lo sta facendo giocare assieme a Pjaca: il Toro riparte da qui, in attesa che i prossimi giorni restituiscano a Juric le prime punte.