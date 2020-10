Rincon titolare col Venezuela, stasera tocca (di nuovo) a Rodriguez

Il Venezuela di Rincon è stato sconfitto per 3-0 dalla Colombia. Questa sera è il turno di Ricardo Rodriguez, impegnato con la Svizzera contro la Spagna

Continuano gli impegni dei granata in Nazionale. Oltre allo stop iniziale per il rinvio della partita contro il Genoa, che si giocherà il 4 novembre, è arrivata la prima pausa Nazionali, che ha coinvolto diversi giocatori del Troino, impegnati a rappresentare il proprio Paese su fronti diversi. Dopo Ferigra, Gojak, Lukic, Vojvoda e Ujkani, impegnati nella giornata di ieri, è arrivato anche il turno di Tomas Rincon. Il General è infatti tornato in campo con il suo Venezuela questa notte contro la Colombia, che lo ha portto a raggiungere la sua 102a presenza. Stasera è invece il turno del neoacquisto Ricardo Rodriguez e della sua Svizzera.

Rincon, sconfitta pesante contro la Colombia

Esordio poco brillante per la Vinotinto del numero 88 granata che ha indossato come di consueto la fascia da capitano. Schierato titolare nella posizione di mediano da Peseiro, ct della Nazionale da quest’anno, dopo l’avventura con lo Sporting Lisbona, Rincon ha provato a trascinare i suoi. Il match contro la Colombia, valido per la qualificazione ai prossimi Mondiali che si giocheranno in Qatar nel 2022, ha visto los Cafeteros avere la meglio. L’attacco completamente targato Atalanta, è infatti riuscito ad andare a segno 3 volte, prima con zapata e poi con Muriel, lasciando il Venezuela a bocca asciutta. Il prossimo impegno, previsto per il 14 ottobre, vedrà il centrocampista del Toro impegnato contro il Paraguay.

Rodriguez in campo per la Nations League

Chi invece torna nuovamente in campo è Ricardo Rodriguez, tra i nuovi arrivati alla corte di Giampaolo. Stasera, alle ore 20.45, la sua Svizzera sarà impegnata contro la Spagna nel match di Nations League. Dopo l’infortunio agli adduttori della coscia destra, rimediato a settembre, è tornato a giocare il 7 ottobre nell’amichevole contro la Croazia, persa per 1-2, dove è rimasto in campo per 46 minuti. Dopo essere rimasto out per i primi due impegni di campionato del Torino, contro Fiorentina ed Atalanta, potrà invece replicare questa sera. Il prossimo appuntamento è invece previsto per il 13 ottobre nella sfida contro la Germania.