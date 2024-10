I granata in Nazionale: Ricci pareggia con l’Italia, sconfitta per Maripan. 0-0 per Sanabria e vittoria per Pedersen

Prima giornata di impegni per le Nazionali quella di giovedì 10 ottobre. Torino che ha ben 11 giocatori in Nazionale. Ieri sera hanno giocato Ricci, Maripan, Sanabria e Pedersen. Samuele Ricci ha pareggiato con l’Italia. 2-2 a Roma contro il Belgio. Gli Azzurri partono forte e trovano il doppio vantaggio con Cambiaso (1′) e Retegui (24′). Poi però, al 40′ viene espulso Lorenzo Pellegrini. Belgio che pareggia i conti con De Cuyper (42′) e Trossard (61′). Ricci è partito titolare in questa terza partita di Nations League, girone B. Al 71′, ha lasciato spazio a Fagioli. Una buona prova per il numero 28 del Torino, che ha gestito bene il centrocampo.

Maripan e gli altri

Guillermo Maripan ha giocato titolare e per tutta la partita con il Cile. Sconfitta interna per 2-1 contro il Brasile. La gara si è giocata per le qualificazioni ai Mondiali. Cile in vantaggio al minuto numero 2 con Eduardo Vargas. Poi il Brasile la ribalta con le reti di Igor Jesus (45+1′) e Luiz Henrique (89′). Antonio Sanabria invece, con il suo Paraguay, non ha giocato. 90 minuti in panchina per lui. Partita che è finita 0-0 contro l’Ecuador. Minuti invece per Marcus Pedersen. La sua Norvegia ha battuto per 3-0 la Slovenia nel girone G di Nations League. Decisive le reti di Haaland (7′ e 62′) e Sorloth (52′). Pedersen è entrato all’intervallo al posto di Ostigard e ha giocato tutto il secondo tempo.