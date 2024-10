Gvidas Gineitis è tornato bene in campo dopo l’infortunio. Adesso il lituano è una valida alternativa a Ivan Ilic

In questo fine settimana non si gioca in Serie A. Tutti i campionati infatti sono fermi per la sosta dedicata alle Nazionali. Sono ben 11 i granata chiamati a difendere i propri colori. Di questi però, Ivan Ilic e Vanja Milinkovic-Savic hanno fatto rientro a Torino per problemi fisici. Gvidas Gineitis invece è in ritiro con la sua Lituania. Il lituano classe 2004 è rientrato bene in campo dopo l’infortunio. Adesso il numero 66 è una valida alternativa a Ilic in mezzo al campo. Nel 3-5-2 di Vanoli infatti, nel ruolo di mezzala sinistra sono loro due a giocarsi il posto. Il titolare è Ilic, che sta facendo molto bene. Ma con Gineitis il Toro è molto più coperto in quella zona di campo.

Una buona partita a San Siro

Gineitis è partito per Pinzolo in estate. Ma poi ha avuto una ricaduta del suo infortunio al ginocchio. Così Vanoli, per un lungo periodo, non lo ha potuto utilizzare nelle rotazioni. Contro l’Empoli, in Coppa Italia, era tornato titolare per la prima volta in stagione. Ma la prova non era stata brillante. Contro l’Inter invece, ha giocato molto bene. Ha giocato dall’inizio e ha servito l’assist a Zapata per il gol del momentaneo 2-1 nel primo tempo. Al 62′ della ripresa poi, Ivan Ilic ha preso il suo posto. Da titolare non ha deluso e ha convinto tutti.

Verso le prossime gare

Il messaggio di Gineitis è chiaro: sta bene e vuole giocare. Ora tutto dipenderà dalle condizioni di Ilic. Toro che tornerà in campo contro il Cagliari, in trasferta, domenica 20 ottobre alle ore 18:00. Ilic ha lasciato il ritiro per un’infiammazione al tendine di Achille. Ora lavora al Filadelfia per recuperare il prima possibile. Intanto Gineitis spera di mettere ulteriori minuti nelle gambe in Nations League. Vanoli poi dovrà scegliere. Le partite non sono poche e dopo i sardi ci sarà la sfida al Como di Belotti in casa.