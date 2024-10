Duvan Zapata, il capitano del Torino, ha finito la stagione causa infortunio. Adesso Adam Masina sarà ancora più leader

Il capitano e simbolo di questo Toro Duvan Zapata ha finito la stagione, causa terribile infortunio rimediato contro l’Inter a San Siro. Adesso senza leader, non ci saranno comunque problemi per i granata. Certo la mancanza in campo e nello spogliatoio di Zapata sarà pesante, ma c’è chi può essere ancora più leader. Uno di questi è proprio Adam Masina, difensore del Torino. Leader in campo e fuori, Masina ora avrà ancora più responsabilità. Da quando è arrivato al Torino, in prestito dall’Udinese, il numero 5 si è sempre fatto riconoscere per la sua professionalità e gentilezza. Tanto da essere riscattato in estate. In campo si è dimostrato sempre affidabile.

E la fascia da capitano…

Masina si candida per essere il nuovo capitano. Vanoli in estate, aveva scelto Zapata come capitano. Linetty invece è il vice capitano. Ma le candidature di Masina e Ricci erano da tenere in considerazione, così come quella di Vanja Milinkovic-Savic. Tra Masina e Linetty è aperta la sfida. Dipende anche da chi giocherà. Entrambi partono spesso titolari nell’11 di Vanoli. Tutto da decidere e si scoprirà presto. Zapata infatti, era indispensabile in campo per i granata. Fascia che gli era stata data anche per questo. Senza il suo numero 91, Toro che perde tanto in tutti i sensi.

Le parole a Pinzolo

A Pinzolo, dopo la prima amichevole vinta per 2-1 contro la Virtus Verona, aveva parlato ai media proprio Masina. Aveva detto: “Io credo che in un gruppo ci debbano essere diversi leader, se Zapata avrà la fascia rispetteremo la scelta di club e allenatore sapendo che all’interno della squadra ci deve essere un gruppo che rema dalla stessa parte”. Vanoli aveva poi spiegato che era stato lui a scegliere il capitano. Ora arriverà una nuova decisione. Possibile che sia lo stesso Zapata ad aiutarlo in questa scelta. Essendo in costante contatto con i giocatori, con i suoi ragazzi, farà la scelta giusta.