Il confronto dopo lo Spezia e il precedente positivo prima del Parma: Nicola parla del rapporto con i tifosi. E verso il Benevento…

Gli ultimi risultati del Torino, che ha incassato undici gol in due partite e si è (di nuovo) impelagato nelle pericolose acque della retrocessione, hanno intaccato il lavoro svolto fin qui da Davide Nicola. Eppure l’allenatore resta, per i tifosi, un interlocutore credibile, tra gli unici all’interno del club granata: la società – Cairo in testa – è stata da tempo sfiduciata da una larga fetta della piazza, i calciatori (con eccezioni eccellenti: capitan Belotti in primis) non godono certo di piena stima, anzi. Così non sorprende che proprio il tecnico abbia intrattenuto il colloquio più lungo con i tifosi che sabato notte hanno accolto la squadra, con bombe carta e grida di contestazione, di ritorno dalla dimenticabile trasferta di La Spezia.

Le parole di Nicola sul confronto con i tifosi

Sul tema, Nicola è tornato alla vigilia della decisiva partita contro la Lazio, il recupero di campionato che potrebbe permettere al Toro di agguantare la salvezza prima dello scontro diretto contro il Benevento (ai granata basta un punto): “Il confronto con i tifosi è stato importante: abbiamo sentito saggezza, ci ha aiutato. Dobbiamo solo riprendere entusiasmo e capacità per non andare fuori giri”. Lo stesso concetto che proprio ai tifosi il tecnico aveva più volte ripetuto, in quei dieci minuti preceduti dalla tensione tra gli ultras e la polizia e dagli esecrabili spintoni ai dirigenti Comi e Moretti.

Il precedente con il Parma e le prospettive verso il Benevento

Il precedente confronto con la piazza, comunque, lascia ben sperare. Anche prima della sfida, poi vinta, contro il Parma, la squadra ricevette uno sprone: erano in 500, allora, al Filadelfia. E Sirigu raccontò gli effetti di quei momenti sul gruppo: “C’è stato un episodio che ci ha fatto bene, il fatto che i tifosi siano venuti dopo tanto tempo per caricarci e farci sentire la vicinanza: ci mancava”. Certo, allora il clima non era teso come quello che si respira oggi nel mondo Toro.

Come detto, con un punto nella gara di questa sera contro la Lazio, il Torino sarà salvo. In caso di sconfitta, invece, si giocherà tutto nella partita contro il Benevento, in programma domenica 23 maggio alle 20.45. Per quella sera, i tifosi si stanno tenendo pronti: se si trasformerà in uno scontro diretto per evitare la Serie B, allora sosterranno la squadra dall’esterno dello stadio.