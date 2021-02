Il confronto tra Nicola e Ballardini / Sono solo due i precedenti tra i tecnici: nel 2017 il Genoa sconfisse il Crotone sia in Coppa Italia che in campionato

Contro il Genoa, alla terza giornata del girone di andata, i granata raccolsero la prima delle uniche due vittorie stagionali: sulla panchina c’era Giampaolo mentre adesso sarà Nicola ad affrontare il Grifone. E non sarà certo una partita qualunque. Il tecnico è ancora alla caccia della prima vittoria con il suo Toro per dimostrare che davvero la sua “cura” sta dando i frutti sperati e trovare finalmente il primo successo casalingo, ma non basta. Una vittoria contro il Genoa avrebbe anche il profumo di una sua personalissima rivincita sia contro una formazione con la quale non ha mai vinto, da allenatore, sia contro Ballardini. E allora partiamo proprio dai precedenti con il tecnico dei liguri.

Nicola-Ballardini, il bilancio sorride al tecnico del Genoa

Precedenti che sembrano quasi prendersi beffa del Torino e del suo tecnico visto che Nicola ha affrontato due sole volte Ballardini quando il tecnico guidava proprio la formazione ligure. All’epoca, nel stagione 2017/18, invece, Nicola sedeva sulla panchina del Crotone dalla quale contro il Genoa incassò due sconfitte.

La prima risale alla 13^ giornata del campionato di Serie A. Il Grifone strappò in quell’occasione un 1-0 in trasferta portato a casa con il gol di Rigoni all’11 del primo tempo. Su assist di Laxalt, un’altra vecchia conoscenza granata. Il secondo Ko, invece, arriva al 4° turno di Coppa Italia, poco più di una settimana dopo la sfida di campionato, e il risultato fu il medesimo. A buttare fuori il Crotone dalla manifestazione, quella volta, fu invece Migliore che siglò la rete della vittoria ad inizio ripresa.

Nicola contro il Genoa: tre sconfitte e due pareggi

E se i numeri non sorridono a Nicola nei precedenti contro Ballardini, non lo fanno nemmeno se si considerano i precedenti del tecnico contro il Genoa. Su 5 incontri disputati in carriera, infatti, il tecnico del Toro ha ottenuto un bottino di 3 sconfitte e 2 pareggi. Partendo dal campionato, il primo incontro di Nicola contro il Genoa vede il tecnico granata impegnato sulla panchina del Livorno: un match dal quale la sua formazione uscì con un pareggio a reti bianche. Era il 2013/14.

Nel 2016/17, invece, Nicola era impegnato sulla panchina del Crotone. In quella stagione ottenne una sconfitta per 1-3 e un pareggio per 2-2. Infine, nella stagione successiva, sempre alla guida del Crotone, chiuse con la doppia sconfitta in campionato e Coppa Italia di cui abbiamo parlato poco fa.