Niente vacanze per Njie: dopo lo stop per l’infortunio, l’attaccante svedese rimane ad allenarsi a Torino in vista del ritiro estivo

Mentre per la maggior parte dei calciatori granata è iniziato il periodo di meritato riposo dopo la fine della stagione, c’è chi ha deciso di rimanere a Torino per continuare a lavorare. È il caso di Alieu Njie, che ha scelto di non staccare la spina e di sfruttare ogni giorno utile per rimettersi in forma dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori per mesi, rimanendo in città ad allenarsi.

La stagione dell’attaccante svedese si era infatti interrotta in anticipo a causa di un serio problema alla caviglia, una frattura malleolare rimediata durante l’inverno che ha messo fine al suo campionato prima del previsto. Da allora, Njie ha intrapreso un percorso lungo e impegnativo fatto di riabilitazione, pazienza e lavoro quotidiano, con l’obiettivo di tornare al massimo per l’inizio della prossima stagione.

L’obiettivo? Tornare al top

Con il campionato ormai archiviato, Njie avrebbe potuto concedersi qualche settimana di pausa. Invece, ha scelto di rimanere al centro sportivo del Toro, continuando ad allenarsi e seguendo un programma personalizzato sotto la supervisione dello staff medico e atletico granata. Una dimostrazione di serietà, attaccamento e ambizione da parte di un ragazzo che vuole farsi trovare pronto per il ritiro estivo e convincere la squadra e la società a puntare su di lui.

Per Njie il Torino viene prima

L’atteggiamento del numero 92 granata non è passato inosservato all’interno del club, che vede in lui un profilo interessante da valorizzare. Il prossimo ritiro sarà l’occasione per valutare le sue condizioni e il suo inserimento nel gruppo in vista della stagione 2025-2026. Intanto, però, Njie ha già lanciato un segnale chiaro: per lui le vacanze possono aspettare, il Torino viene prima.