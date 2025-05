Il pagellone di Vanja Milinkovic-Savic al termine della stagione 2024/2025: il serbo protagonista in positivo

Come di consueto, al termine della stagione è tempo di pagelloni. Si parte dal portiere del Torino: Vanja Milinkovic-Savic. Questa è stata la stagione della svolta e della conferma in Serie A. Nei tre anni di Juric non aveva mai convinto in pieno tra errori e mancanza di concentrazione: abile con i piedi, le lacune da portiere erano però state evidenti. Ma con Vanoli la musica è cambiata. Fiducia totale e il portiere ha tirato fuori il meglio di sé: una stagione da record per il classe 1997 che in questo campionato è stato protagonista in positivo e tutti sono d’accordo su questo. Le critiche sono acqua passata. Peccato solo per la Nazionale: nonostante la sua annata super è uscito dal giro dei convocati della Serbia.

La sua stagione

In totale in Serie A ha giocato 37 partite. Questi i suoi numeri: 10 clean sheet, 42 reti subite. Due partite anche in Coppa Italia: 1 clean sheet e 2 reti subite. In Serie A ha saltato solo 1 partita: Torino-Lazio 2-3 a causa di un infortunio. Per il resto, che stagione! In ben 5 occasioni è stato premiato come uomo partita dalla Lega Serie A. Tante parate e tanta maturità acquisita per un portiere sempre sul pezzo quest’anno. E poi ci sono i rigori: 4 parati. Un dato che non ha bisogno di essere commentato. L’unica macchia è stata in Torino-Verona 1-1: con i piedi ha commesso un errore clamoroso ma poi ha voltato subito pagina.

Il futuro da decifrare

Il suo futuro è tutto da decifrare. Il suo contratto scade nel 2026 ma c’è l’opzione per prolungare di 1 anno. Nel suo contratto c’è una clausola rescissoria fissata a 20 milioni di euro e diversi top club inglesi hanno posato i propri occhi su di lui. Intanto il portiere si gode l’ottima stagione a livello individuale.

Partite giocate: 37

Gol subiti: 42

Clean sheet: 10

Rigori parati: 4



Voto: 7