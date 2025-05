Il futuro del Torino è ancora da scrivere. Tra cambi di allenatori e calciomercato, da quali giocatori ripartono i granata?

In casa Torino, il futuro è un rebus. I granata sono prossimi a salutare Paolo Vanoli, con il club intenzionato a esonerare l’allenatore. Urbano Cairo ha dichiarato che ci saranno diverse cessioni e, con il cambio in panchina, al Filadelfia le certezze scarseggiano.

In attesa dei rinforzi, l’Europa sembra più un miraggio che un obiettivo. Tra addii certi e voci che si inseguono, il Torino cerca porti sicuri da cui ripartire. I nomi in casa granata ci sono e il prossimo allenatore dovrà affidare a loro le chiavi della squadra per creare un gruppo unito verso il successo.

L’esperienza di Zapata e la freschezza di Casadei

L’infortunio e il lungo stop di Duvan Zapata hanno gravato sul rendimento del Torino. Non è un alibi e tantomeno una scusante per il campionato deludente, tuttavia la presenza del colombiano avrebbe assicurato alla squadra quei gol che sono mancati, oltre a mettere nelle migliori condizioni Ché Adams per esprimere tutto il suo talento.

A centrocampo, Ricci sembrerebbe aver già fatto le valigie. In attesa di scoprire chi sostituirà il mediano, il Toro si affida a Casadei. L’ex Chelsea e Inter è arrivato dalla Premier League lo scorso inverno e i granata vogliono puntare sul classe 2003 per la prossima stagione.

La difesa e il leader Vlasic

È ipotizzabile che il Torino subirà stravolgimenti in estate. Dunque da chi ripartirà la squadra?

Sicuramente dalla difesa. Coco è reduce da una stagione altalenante ma ha dimostrato di avere carattere. Chi di personalità abbonda è Guillermo Maripan. Il difensore cileno ha vinto il Pallone Granata proprio per lo spirito incarnato dentro e fuori da campo. Il Toro potrà contare nuovamente su Perr Schuurs, sulla via del ritorno in campo dopo l’infortunio al crociato. Biraghi dovrebbe mantenere la sua titolarità a sinistra e assicurare esperienza alla retroguardia. Lazaro sarà ancora un elemento importante per le geometrie del Toro. Complici gli infortuni, l’austriaco ha disputato una stagione fatta di alti e bassi ma si è rivelato più volte provvidenziale con i suoi assist.

Un giocatore fondamentale per lo spogliatoio granata è Nikola Vlasic. Il prossimo anno, il croato vestirà la maglia del Toro per la quarta stagione consecutiva. Il numero 10 conosce bene l’ambiente, ha tanta esperienza e può infondere ai giovani e ai nuovi innesti lo spirito del Torino. Sempre in attacco, oltre a Zapata, i granata potranno contare su Adams. Lo scozzese ha disputato una buona stagione, la prima in Serie A, e il Toro sa di avere un punto fermo a cui affidare le chiavi dell’attacco.