Verso Torino-Napoli di domenica pomeriggio. Alieu Njie vuole ritagliarsi più spazio nel Torino visto il suo momento

Domenica pomeriggio gioca il Toro. Partita molto difficile. Alle ore 15 c’è la 14^ giornata di campionato: Torino-Napoli. Vanoli schiererà gli uomini migliori per provare a portare a casa punti. Ma i partenopei dell’ex Buongiorno e di Conte sono primi in classifica. Alieu Njie scalpita. Il numero 92 del Torino ha voglia di ritagliarsi più spazio. Finora, non ha mai giocato titolare. Ma spera contro il Napoli. In teoria, dovrebbero giocare Adams e Sanabria, ma è lui quello più in forma. Anche contro il Monza, è entrato e come ha detto lo stesso Vanoli ha dato la scossa, aiutando la squadra ad accendersi.

L’ultimo attaccante a segnare

Nelle ultime 5 partite, il Torino ha fatto solo 2 gol. Disastro totale in Roma-Torino 1-0, Torino-Fiorentina 0-1 e Juventus-Torino 2-0. Prima di queste 3 partite, Torino-Como 1-0. A decidere il match fu proprio lo svedese classe 2005. Mentre nell’ultima gara contro il Monza, nell’1-1 interno, ha segnato Masina che gioca in difesa. Quindi, Njie è stato l’ultimo attaccante a segnare nei granata. Sintomo di una vera e propria crisi.

Un giovane talento

A inizio stagione, Vanoli lavorava con Zapata, Pellegri, Sanabria, Adams e Karamoh. Pellegri poi è andato all’Empoli in prestito. Zapata invece ha finito la stagione. Il suo sostituto (si spera), arriverà a gennaio. Quindi sono rimasti Sanabria, Adams e Karamoh. Karamoh non gioca e non ha spazio: Vanoli preferisce puntare su un giocatore che arriva dalla Primavera come Njie. Un giovane talento, cresciuto con Scurto nelle scorse due stagioni. Ha esordito in Serie A e ha anche segnato. Sempre più spazio per lui. Perno fisso anche nella Svezia Under 20. La sua carriera è appena iniziata. Vanoli non guarda l’età di un giocatore, ma quello che il giocatore può dare alla squadra. In questo momento, lui può dare molto.