Dopo aver annunciato di essere disponibile a vendere il Torino, Urbano Cairo è tornato a trattare il tema del momento

Urbano Cairo è pronto a passare di mano il Torino. Il patron granata ha aperto le porte a una possibile cessione, non specificando però quando questa avverrà. Inoltre, a margine di un convegno sui 20 anni dalla legge Gasparri al Senato, il presidente è tornato sull’argomento dichiarando: “Io non voglio rimanere a vita, venderò se arriverà qualcuno più ricco e più bravo di me, ma al momento non c’è. Al momento non c’è stato nessun incontro”.

Le parole di Cairo

Cairo, inoltre, ha parlato della possibile candidatura di Del Piero come presidente della FIGC, dichiarando: “Ho sentito che in realtà non c’è una candidatura, è più una cosa giornalistica che altro, ho visto una cosa molto meno sviluppata di quanto non ci fosse letto da qualche parte. Se si concretizzasse? Vediamo se accade, sto vedendo che Gravina sembra intenzionato ad annunciare la candidatura e ha fatto anche bene in certi momenti. È stato molto bravo durante la pandemia dove è riuscito a tenere la barra dritta. Quello che sta mancando in questi momenti è che il calcio che dà contributi importanti di fiscalità, di occupazione, di umore e poi viene un po’ bistrattato. Quindi è li che si può fare un po’ meglio da parte sua”.

