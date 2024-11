Alessandro Buongiorno è fin da subito diventato un pilastro anche del Napoli. Ha raccontato il suo arrivo in Campania

In estate, Alessandro Buongiorno ha lasciato il Torino per andare al Napoli di Antonio Conte. In vista di Torino-Napoli di domenica pomeriggio, ha parlato ai microfoni di Cronache di spogliatoio. Queste le sue parole sul Napoli: “Io e Conte ci siamo incontrati per caso una sera in un ristorante a Torino. Ci fermammo a parlare per una decina di minuti. Poi nei mesi successivi ci siamo sentiti diverse volte prima di scegliere definitivamente Napoli. Ma è stata importante anche la piazza, che è così appassionata. Giocare al Maradona è incredibile. Adattarsi in un ambiente così è stato facile. Quando giri per la città percepisci una passione unica. Le persone ti sono amiche anche se non ti conoscono. E poi qui c’è una sola squadra: il napoletano tifa Napoli”.