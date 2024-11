Domenica c’è Torino-Napoli allo Stadio Olimpico Grande Torino. Saul Coco contro Romelu Lukaku: una bella sfida

Torino che si prepara a scendere in campo nella 14^ giornata di Serie A Enilive. L’avversario è dei più tosti. Si tratta infatti del Napoli di Antonio Conte primo in classifica. Tra le altre cose, senza gli impegni europei, i partenopei saranno belli freschi. I granata invece hanno fatto 1-1 contro il Monza, dopo 3 sconfitte di fila. Ma gli uomini di Vanoli possono fare molto di più. Torino-Napoli si gioca domenica alle ore 15. Saul Coco contro Romelu Lukaku: una bella sfida. Per il difensore numero 23 del Torino sarà un duello molto complicato, contro l’attaccante più fisico della Serie A. I due vivono un momento differente.

Coco e il suo calo

In estate, il Toro ha venduto al Napoli Buongiorno. Al suo posto, dal Las Palmas, è arrivato Coco. 35 milioni incassati e 7,5 spesi. A inizio stagione, Coco al centro della difesa a 3, ha fatto molto bene. Ha stupito tutti per la sua lucidità e forza fisica. Poi il calo. Dopo il gol bellissimo in Torino-Lazio 2-3, ha fatto autogol in Cagliari-Torino 3-2. In mezzo ha sofferto molto Thuram a San Siro contro l’Inter. Poi una serie di partite sottotono, con una netta involuzione. Vanoli però ha fiducia in lui e ha detto che i giocatori diventano campioni affrontando questi momenti. Finora per lui 12 partite, 2 gol e 3 cartellini gialli. In generale, impatto positivo per lui in Italia. Ora deve affrontare Lukaku: servono le sue migliori qualità.

Lukaku uomo di Conte

L’anno scorso Lukaku giocava alla Roma. Buongiorno in Torino-Roma 1-1 lo ha lasciato girare una volta e lui ha segnato. Adesso sono compagni di squadra al Napoli. Conte lo adora e lo ha fortemente voluto. Il belga si è preso il numero 11 ma non è ancora in piena forma. Però è in crescita, come tutto il Napoli d’altronde. Ha deciso lui Napoli-Roma la scorsa giornata. In 11 partite giocate, ha fatto 5 gol e 4 assist.