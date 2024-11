Testa alla 14^ giornata di campionato in Serie A. Domenica c’è Torino-Napoli allo Stadio Olimpico Grande Torino

Torino che lavora al Filadelfia per scendere in campo nella 14^ giornata di Serie A. Domenica 1 dicembre, alle ore 15, allo Stadio Olimpico Grande Torino c’è Torino-Napoli. Sfida molto complicata per i granata, contro la capolista allenata da Antonio Conte. Dopo 3 sconfitte di fila con 0 gol segnati tra Roma, Fiorentina e Juventus, i granata sono tornati a segnare e a fare punti contro il Monza. Solo un pareggio per 1-1, ma almeno si è mossa la classifica. Ora sarà difficile per il Toro, anche se gioca in casa, portare a casa punti. La squadra non è molto in forma e soprattutto c’è un clima di contestazione molto pesante. Vanoli cerca di preparare al meglio la sfida.

Il Napoli è rinato

Nella stagione 2022/2023, il Napoli di Spalletti aveva vinto lo scudetto. Poi nella stagione 2023/2024 ha fatto meno bene del Toro con Rudi Garcia, Mazzarri e Calzona. Una stagione disastrosa. Ma adesso è arrivato Antonio Conte e la musica è cambiata. Dopo 13 partite, Napoli primo in classifica a 29 punti. Poi a 28 ci sono Inter, Atalanta, Fiorentina e Lazio. Per i partenopei, 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. 20 gol fatti e 9 subiti. Con i nuovi acquisti la squadra è sempre più di Conte, come gioco e mentalità. Buongiorno, McTominay, Lukaku… La qualità e la forza non mancano affatto.

Non una partita qualsiasi

Torino-Napoli non è una partita qualsiasi. Vanoli infatti, allenatore del Torino, conosce molto bene Conte. Ai tempi del Chelsea, era il suo vice. Tra i due c’è un bel rapporto e quindi, avendo lavorato insieme, si conoscono a vicenda. Questo potrebbe essere determinante ai fini del risultato. E poi Alessandro Buongiorno torna nella sua Torino. Nato e cresciuto all’ombra della Mole, formato dal Torino e tifoso del Toro. Quest’estate ha salutato, ma Torino è sempre casa sua. Perno fisso del Napoli e della Nazionale Italiana, si sta esprimendo (come al Torino), a liveli altissimi.